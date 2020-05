Mit einer Schwertklinge angegriffen

Ein 26-jähriger Mann aus Dorfmark hat am vergangenen Montag, 11. Mai, in Mengebostel einen Mann in seinem Garten mit der Klinge eines Schwertes angegriffen und einen Erdbohrer geraubt. Der psychisch kranke Täter hatte sich zunächst im Tatortbereich aufgehalten, war dann plötzlich über einen Zaun gesprungen, auf das 31-jährige Opfer zu gerannt, führte dann eine Stichbewegung in Richtung Hals aus und trat dem Opfer gegen die Schulter. Anschließend entfernte sich der Täter, wurde aber von Polizeibeamten in unmittelbarer Tatortnähe entdeckt. Er leistete bei der Festnahme Widerstand, wurde zur Dienststelle nach Bad Fallingbostel gebracht und kam anschließend in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Das Opfer wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Bei der Waffe handelt es sich um eine Klinge ohne Griff mit einer Länge von rund 50 Zentimetern. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.