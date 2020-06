Mit gestohlenem Rad auf der Autobahn

Am vergangenen Mittwoch, gegen 21 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrradfahrer auf der Autobahn 7 im Bereich der Anschlussstelle Bad Fallingbostel gemeldet, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung Hamburg in Richtung Hannover fuhr. Die Polizei konnte den Mann schnell ausfindig machen. Der hatte jedoch zwischenzeitlich mit dem Fahrrad die Richtungsfahrbahn gewechselt und war nun in Richtung Hannover unterwegs.

Am Ort angekommen, trafen die Beamten nach kurzer Zeit auf dem Seitenstreifen mehrere Verkehrsteilnehmer an, die angaben, dass der Fahrradfahrer sein Fahrrad liegengelassen habe und zu Fuß über den Wildschutzzaun geflüchtet sei. Auf einem parallel zur Autobahn verlaufenden Weg wurde der Flüchtende schließlich - nach einem weiteren Fluchtversuch - von einer Zivilstreife festgenommen.

Es konnte im Anschluss an die Festnahme geklärt werden, dass der 36-Jährige das Mountainbike der Marke Stevens, Typ “Tonga”, vermutlich früh abends am Rewe-Markt in Bad Fallingbostel gestohlen hatte. Die Beamten stellten das Fahrrad sicher und fertigten eine Strafanzeige an.

Noch in derselben Nacht wieder unterwegs

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen, gegen 1.15 Uhr allerdings erneut mit einem gestohlenen Mountainbike, Typ “Serious One”, in Bad Fallingbostel von der Polizei angetroffen. Da er Anzeichen von Drogenkonsum aufwies und angab, Drogen konsumiert zu haben, kam er in die Gewahrsamszelle nach Soltau, um seinen Rausch auszuschlafen. Weitere Strafverfahren kommen nun auf den Mann zu.