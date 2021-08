Mit Messer zugestochen: Streit eskaliert

Nachdem ein 22-Jähriger am Sonnabend gegen 19.30 Uhr im Kurpark in Bad Fallingbostel mit zwei unbekannten Männern in eine verbale Auseinandersetzung geraten war, wurde er weiter von ihnen bedrängt. Auf dem Parkplatz eines Restaurants am Kirchplatz kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Dabei verletzte einer der Tatverdächtigen das Opfer mit einem Messer am Kopf. Als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, flohen die Täter auf Fahrrädern in Richtung Innenstadt. Nach Behandlung der Schnittverletzungen konnte das Opfer das Krankenhaus wieder verlassen.

Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Polizeikommissariat Bad Fallingbostel, (05162) 9720 , mitzuteilen.