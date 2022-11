Mit Trick die EC-Karte gestohlen und Geld abgehoben

Am Dienstag ist ein 72-Jähriger gegen 10.10 Uhr an der Straße Mönkeberg in Schwarmstedt Opfer eines Diebstahls geworden. Nachdem der Mann an einem Automaten Geld abgehoben und sich in sein Fahrzeug begeben hatte, trat der Täter, aus Richtung Raiffeisenshop kommend, ans Fahrzeug heran und bat darum, ein Zwei-Euro-Geldstück gewechselt zu bekommen. Im Verlauf des Gesprächs gelangte der Dieb an das Portmonee und entwendete unbemerkt die EC-Karte des Opfers, mit der er kurz darauf 1000 Euro abhob.

Der Täter wurde beschrieben als männlich, etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, er sprach gebrochenes Deutsch, trug einen heruntergelassenen Mundschutz und war bekleidet mit einem Käppi sowie einem dunklen Anorak. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter (05071) 800350.