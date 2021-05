/lokales/mitmachen-beim-tag-der-kleinen-forscher_10_112030002-21-.html/ / 1

Die Stiftung “Haus der kleinen Forscher” verlegt ihr Forscherfest auch in diesem Jahr wieder ins Netz. Am Mittwoch, 16. Juni, zeigen unter hdkf.de/forschertag2021 unter anderem Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Michael Fritz vom “Haus der kleinen Forscher” und Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung für den Bereich Bildung, ihre liebsten Forscherideen mit Papier.

Die Stiftung “Haus der kleinen Forscher” lädt alle Kitas, Horte und Grundschulen ein, sich zu beteiligen - sei es im Rahmen einer kleinen oder großen Aktion, einer Projektwoche oder eines Forscherfests. “Das vergangene und auch das bisherige Jahr haben gezeigt, wie viel Flexibilität bei der Alltagsgestaltung und Betreuung in Kita, Hort und Grundschule gefordert ist”, sagt Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Der “Tag der kleinen Forscher” biete zahlreiche Gelegenheiten, sowohl die Kinder zu begeistern als auch zu zeigen, was Bildungseinrichtungen tagtäglich leisteten.

Papier ist mal dick, mal dünn, glatt oder hat Struktur. Es kann schwimmen, fliegen und sogar schwere Dinge tragen. Zum “Tag der kleinen Forscher” am 16. Juni lädt die Stiftung “Haus der kleinen Forscher” Erzieherinnen und Erzieher, Grundschullehrkräfte, aber auch Eltern und Großeltern in ganz Deutschland ein, Eigenschaften und Fähigkeiten von Papier mit Kindern zu entdecken und zu erforschen.



