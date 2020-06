Modellbauwelten Bispingen öffnen am 1. Juli

/lokales/modellbauwelten-bispingen-oeffnen-am-1-juli_10_111889035-21-.html/ / 1

Nun scheint das Warten endlich ein Ende zu haben, die neuen Starttermine stehen fest: Am 1. Juli öffnen die Modellbauwelten ihre Pforten für Gäste. Ab 1. September stehen diesen dann auch die Übernachtungsmöglichkeiten im neuen Hotel zur Verfügung. Neben den Neuzugängen auf dem Areal an der Autobahn 7 steht auch eine bewährte Attraktion wieder für Besucher bereit: Der “Snow Dome” öffnet mit neuem Schnee und “Sommer-Setup” am 18. Juni. Die Einrichtung hatte Mitte März aufgrund der Pandemie ebenfalls schließen müssen.

“Wir waren soweit startklar”, sagt Laura Blin vom “Berg & Tal Abenteuer Resort”. “Die Wochen bis zur Eröffnung haben wir für das Hygienekonzept, Feinheiten und Details sowie für Aufräumarbeiten und Erneuerungen auf dem gesamten Gelände unseres Resorts genutzt.” Nicht nur die Eröffnung der Modellbauwelten musste wegen der Pandemie auf Eis gelegt werden; auch die Baumaßnahmen am neuen Vier-Sterne-Hotel verzögerten sich durch die angeordneten Reisebeschränkungen: Der Modulbaufirma mit Sitz in Tschechien war es nicht möglich, nach Deutschland einzureisen.



