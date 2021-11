Mountainbike am Bahnhof gestohlen

Am Dorfmarker Bahnhof wurde im Zeitraum zwischen Freitag, 19. November, 7 Uhr, und Sonntag, 21. November, 15 Uhr, ein Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein graues Mountainbike der Marke Conway. Am Sonntagnachmittag wurde das Rad dann in einem kleinen Waldstück in der Nähe des Bahnhofs gesichtet, befand sich jedoch kurze Zeit später schon nicht mehr an der Stelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizeidienststelle in Bad Fallingbostel, (05162) 9720, entgegen.