Museums-Solo und Verlosung

Eigentlich ist die 365-Tage-Öffnung ein Markenzeichen von Spielmuseum und Filzwelt. Die Pandemie bedingte Zwangspause war deshalb eine ganz neue Situation. Nach rund acht Wochen haben beide Einrichtungen ihre Türen mittlerweile wieder für den Besucherbetrieb geöffnet - vorsichtig, unter Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln, aber auch mit besonderen Angeboten.

Öffnungszeiten

Für Spielmuseum und Filzwelt gleichermaßen gelten bis auf Weiteres Kernöffnungszeiten für den allgemeinen Besucherbetrieb: jeden Nachmittag von 14 bis 18 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten kann vormittags zwischen 10 und 14 Uhr oder am frühen Abend zwischen 18 und 20 Uhr eine exklusive Museumsstunde vereinbart werden: das Museums-Solo. Zusätzliche Kosten entstehen nicht, lediglich eine Anmeldung per E-Mail an info@spielmuseum-soltau.de beziehungsweise info@filzwelt-soltau.de oder unter (05191) 82182 für das Spielmuseum und (05191) 9737582 für die Filzwelt ist nötig - möglichst zwei Tage im Voraus. So kommen die Gäste in den Genuss, das Haus einmal garantiert ganz für sich (und gegebenenfalls für Mitglieder des eigenen Hausstandes) zu haben. “Und für Personen aus Risikogruppen eröffnet sich so die Chance auf einen möglichst sorgenfreien Museumsbesuch”, so die Betreiber, die darauf berweisen, dass in der Filzwelt das erste Obergeschoss derzeit ausschließlich im Rahmen des Museums-Solos zugänglich ist.

Angebot im Spielmuseum

Im Spielmuseum wurde die Schließzeit unter anderem genutzt, um zahlreiche Vitrinen umzugestalten und teilweise noch nie gezeigte Exponate in die Ausstellung zu integrieren. So füllen nun farbenprächtig handkolorierte Papierfiguren aus den 1840er-Jahren einen Stand im Erdgeschoss: von der artistischen Kunstreitergesellschaft mit Bewegungsmechanismen bis zum humoristischen Gesichterverwandlungsspiel. Im ersten Obergeschoss gewährt eine original ausgestattete Küche aus Schweizer Familienbesitz Einblick in die Haushaltsführung vor 150 Jahren. Und im Dachgeschoss weckt ein stilechter Kinderkaufladen der 1950er-Jahre mit Melitta-Geschirr im Farbenmix Erinnerungen.

Angebot in der Filzwelt

In der Filzwelt-Dachgeschossgalerie wird die Fotoausstellung “Wasser ist Leben” der Pixelwerkstatt bis einschließlich 5. Juni verlängert. Faszinierende Nahaufnahmen und eindrucksvolle Panoramamotive, Alltagsszenen und ungewöhnliche Perspektiven sind zu bewundern. Ausstellungsgäste haben die Möglichkeit, ihre Favoriten zu benennen - und mit etwas Glück bei einer Verlosung im Juni ihr persönliches Lieblingsmotiv zu gewinnen.

Seminare

Blumenkinder und Frühlingselfen entstehen im Seminar am Mittwoch, 20. Mai, von 18.30 bis 21 Uhr: Als wunderweiche und federleichte Wesen schweben die zarten Wollelfen durch die Luft. Aus feinem Kammzug gewickelt und gebunden, gewinnen sie Gestalt und lassen den Frühling Einzug in die Wohnung halten.

Am Dienstag, 26. Mai, stehen von 18.30 bis 21 Uhr transparente Windlichthüllen auf dem Programm. In Nassfilztechnik werden hauchdünne Filze kreiert, die das Kerzenlicht durch gläserne Windlichter schimmern lassen. Auch für kleine Tischleuchten oder Nachttischlampen können passende Filzhüllen gestaltet werden. Anmeldung unter Telefon (05191) 9737582 oder per E-Mail an filzen@filzwelt-soltau.de