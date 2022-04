Nach Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Schneverdingen sucht Zeugen zu zwei Unfällen, die sich am vergangenen Montag und am Dienstag ereignet haben. Am Montag in der Zeit zwischen 6.30 und 17.30 Uhr wurde ein schwarzer Audi A8 an der vorderen Beifahrerseite beschädigt. Der Wagen war an der Marktstraße auf einem Parkplatz zwischen dem Edeka-Markt und dem Rathaus abgestellt.

Am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 14.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz bei Rossmann, Am Markt, ein schwarz-weißer VW Bus California Beach an der hinteren Fahrerseite durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.

Die Unfallverursacher verließen jeweils den Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Zeugenhinweise telefonisch unter (05193) 982500.