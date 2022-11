Nachbar verhindert Einbruch

Während eines versuchten Einbruchs in ein Einfamilienhaus an der Benzer Straße in Walsrode wurden am vergangenen Donnerstagabend, 17. November, gegen 18.15 Uhr zwei Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die beiden Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses für sich aus und versuchten, das rückwärtig gelegene Badezimmerfenster aufzuhebeln, um in die Innenräume zu gelangen. Dabei wurden sie jedoch von einem aufmerksamen Nachbarn bemerkt, der die Einbrecher verscheuchte. Die Täter flüchteten unerkannt in die Dunkelheit, ein Einstieg in das Haus gelang ihnen nicht. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Walsrode telefonisch unter (05161) 984480 entgegen.