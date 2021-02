Nashorn-Nachwuchs im Serengeti-Park: Es ist ein Mädchen

/lokales/nashorn-nachwuchs-im-serengeti-park-es-ist-ein-maedchen_10_111984488-21-.html/ / 1

Jetzt fehlt nur noch ein Name für das Nashornbaby. Vorschläge können die Fans des Parks machen, als Dank für die Treue und den Zuspruch in einem schwierigen vergangenen Jahr.

“Uzuri hat uns zum Start des neuen Jahres ein bewegendes Ereignis geschenkt! Nach unserem Kenntnisstand ist es sogar die erste Breitmaulnashorngeburt in Europa in diesem Jahr”, berichtet Inhaber und Geschäftsführer des Parks, Dr. Fabrizio Sepe, der darauf hinweist, dass die südlichen Breitmaulnashörner auf der Roten Liste als potenziell gefährdet eingestuft sind. So nimmt der Serengeti-Park auch am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm EEP teil.

Der Nashornnachwuchs ist die 49. Geburt eines Breitmaulnashorns in Hodenhagen seit der Gründung des Serengeti-Parks 1974. Dank seiner weitläufigen Flächen und der naturnahen und artgerechten Haltung kann der Park weltweit die zweitbesten Zuchterfolge bei Breitmaulnashörnern überhaupt vorweisen. Lediglich der San Diego Zoo in Kalifornien verzeichnet höhere Geburtenraten.



