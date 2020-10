Naturverträglichere Forstwege

Das Niedersächsische Forstamt Rotenburg trennt sich von mehreren alten schadstoffbelasteten Teerstraßen im Wald. In der Revierförsterei Ahlden werden auf rund 1,5 Kilometern Länge Teerstraßen zurückgebaut. Sie werden mit einem Mineralgemisch, in sogenannter wassergebundener Bauweise, als Schotterwege neu ausgebaut. Ziel ist es, alte Forstwege naturverträglich zurückzubauen, um die Schadstoffe in den alten und größtenteils stark beschädigten Schwarzdecken umweltgerecht zu entsorgen.

Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 20. Oktober. Die Bauzeit beträgt etwa zwei Wochen inklusive der Wiederherstellung der Wege. Betroffen sind Waldgebiete im Bereich der Revierförsterei Ahlden. Der Betonweg wird auf einer Länge von 600 Metern und der Südweg auf einer Länge von 850 Metern saniert. “Die wassergebundenen Schotterwege sind ökologisch zuträglicher und in der Unterhaltung günstiger”, begründet Carsten Mönkemeyer die Entscheidung für den Schotterbelag. Der Wegebauspezialist der Landesforsten aus dem Forstamt Seesen berät seine Kollegen vor Ort bei der Wahl für die geeignete Sanierung. Laut Mönkemeyer müssen Waldbesucher mit Einschränkungen während der Forstwegearbeiten rechnen. Die Wege werden mit Sperrbaken und “Durchfahrt verboten Schildern” abgesperrt. Zusätzlich werden Hinweistafeln aufgehängt, um Wanderer und Radfahrer zu informieren. Spaziergänger, Jogger und Radfahrer sollten auch mit stark erhöhtem Lkw-Verkehr rechnen. Er bittet um Verständnis und appelliert an die Erholungssuchenden, abgesperrte Wege nicht zu benutzen.