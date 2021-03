Neue Broschüre zur E-Mobilität

/lokales/neue-broschuere-zur-e-mobilitaet_10_112000879-21-.html/ / 1

Zusätzlich zur Erstellung der Broschüre wurden auch die Lademengen an den Ladesäulen der Stadtwerke Böhmetal und der Stadtwerke Soltau ausgewertet. In den vergangenen Jahren wurden neue Säulen hinzu gebaut. Zunächst gab es nur drei, dann fünf. Mit den Übersichten werden zwei unterschiedliche Perspektiven dargestellt (die Datengrundlage ist dieselbe).

Wer den Kauf eines E-Autos plant oder vor Kurzem bereits eines gekauft hat, liegt im Trend. “Durch die hohe Bundesförderung erreichten Elektroautos und Plug-In-Hybride in der vergangenen Zeit einen Rekordanteil an den Neuzulassungen”, weiß die Energieagentur Heidekreis zu berichten. Vor dem Hintergrund der notwendigen Mobilitätswende werden Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb in Zukunft das Straßenbild prägen, so die Prognose. Denn das E-Auto im Betrieb emittiere selbst keine relevanten Schadstoffe und schneide bei einer Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklus sowohl beim Energieverbrauch als auch beim Treibhausgasausstoß besser ab als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.



