Neuer Ortsverein: SPD Vogelpark-Region

“Mit dem Namen Vogelpark-Region wird deutlich, dass die beiden ehemaligen Ortsvereine gleichberechtigt in einem neuen gemeinsamen Verein zusammenkommen”, betonte Aynur Colpan. Sebastian Zinke erinnerte außerdem daran, dass beide Ortsvereine unter diesem Namen im vergangenen Jahr bereits gemeinsam erfolgreich an der Wahl zum Rat der Stadt Walsrode teilnahmen. Diese erfolgreiche Arbeit gelte es nun und in Zukunft fortzuführen. “Die SPD Vogelpark-Region ist nun der größte Ortsverein im Heidekreis, mit allen Rechten und Pflichten.”, sagte er.

Die anwesenden Mitglieder stimmten über den Namen des neuen Ortsvereines ab, der nun das Gebiet der ehemaligen Ortsvereine in Bomlitz und Walsrode umfasst, und folgten dem gemeinsamen Vorschlag der beiden alten Vorstände mit der einstimmigen Zustimmung für die Benennung in “SPD Vogelpark-Region”.

Nach der Fusion der Stadt Walsrode mit der Gemeinde Bomlitz im vergangenen Jahr wurde nun am 19. Juni mit einer Mitgliederversammlung ein neuer SPD-Ortsverein für das Gebiet gegründet. Auf Einladung des Vorstandes der SPD im Heidekreis kamen die Mitglieder der ehemaligen Ortsvereine Bomlitz und Walsrode im Waldstadion in Bomlitz zur Gründungsveranstaltung des neuen Ortsvereines zusammen. Aynur Colpan und Sebastian Zinke übernahmen für die SPD im Heidekreis die Leitung der Veranstaltung und führten durch die Abstimmungen über die Benennung des Ortsvereines sowie die Wahlen zum neuen Vorstand.



