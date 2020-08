Neues Mammographiegerät in Walsrode

WALSRODE - 12. August 2020 - 05:00 UHR - VON SARAH LANGEMEYER

Digitale Aufnahmen, reduzierte Strahlendosis und im Ergebnis 3D-Bilder, die genau aufzeigen, an welchen Stellen sich das Gewebe verändert hat. Die Frauenarztpraxis am Kirchplatz in Walsrode hat in die Früherkennung investiert, um “frühzeitig anzugreifen” im Kampf gegen Brustkrebs. Die Gemeinschaftspraxis hat ein neues Mammographiegerät angeschafft