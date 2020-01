Neues Projekt für Pflege-Azubis

“Ich habe immer einen Ansprechpartner, kann Fragen stellen, bekomme Tipps und außerdem macht es Spaß, mit vielen Mitschülern auf einer Station gemeinsam zu lernen”, sagt Anna, Auszubildende im ersten Schuljahr des Bildungszentrums für Pflege am Heidekreis-Klinikum. Seit dem 18. November werden die Auszubildenden des Bildungszentrums für Pflege, ehemals Gesundheits- und Krankenpflegeschule, in ihrem ersten Praxiseinsatz nur noch auf zwei Pflegestationen, den sogenannten Lernstationen eingesetzt. Die Idee dahinter: Auf den beiden Lernstationen setzen die Schüler unter enger Anleitung das um, was sie zuvor im Unterricht gelernt haben.

“Üblicherweise sind Auszubildende in der Pflege nur in den regulären Arbeitsalltag eines Krankenhauses eingebunden”, erklärt Schulleiterin Ulrike Kempe. “Sie begleiten examiniertes Personal, Ärzte und haben zeitweise Praxisanleiter an ihrer Seite, die Pflegesituationen mit ihnen üben und die ihre Fragen beantworten und ihren Ausbildungsstand reflektieren.” In dem Projekt “Lernstationen” haben alle Auszubildenden immer eine Pflegefachkraft an ihrer Seite. Die feste Bezugsperson könne die Lernerfolge, aber auch den Lernbedarf besser erkennen. “Das gibt den Schülerinnen und Schülern Sicherheit. In regelmäßigen Reflexionsgesprächen werden die Entwicklungen thematisiert”, so Kempe.

Die Auszubildenden sind also sprichwörtlich “mehr im Blick”. “Unsere Azubis sollen sich im Arbeitsalltag - in der Pflegepraxis - wohlfühlen. Deshalb haben Schulleiterin Ulrike Kempe und ich gemeinsam das Projekt ,Lernstationen‘ ins Leben gerufen”, erklärt Pflegedirektorin Meike Heins. Die ersten Erfahrungen, das Projekt läuft seit dem 18. November, sind gut. “Die Auszubildenden sind genauso zufrieden wie die examinierten Pflegekräfte. Auch unsere Patienten begrüßen unser Projekt”, so die Pflegedirektorin.

Bis Februar 2020 läuft das Projekt noch, dann ist der erste Praxiseinsatz des Kurses beendet. “Unsere Lernstation wird aber immer eine feste, wenn auch vorübergehende Einrichtung für den ersten Praxisblock eines Kurses bleiben”, spricht Kempe kommende Ausbildungskurse an.