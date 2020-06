Neues Ticket: Für sechs Euro mit dem Zug nach Hannover

Gute Nachrichten für Bahnreisende: Seit Sonntag gibt es im Niedersachsentarif ein neues Ticket-Angebot, das ganz besonders für die Einwohnerinnen und Einwohner der Samtgemeinde Schwarmstedt interessant sein dürfte - das “Spar-Ticket”. Es gilt für Entfernungen bis 50 Kilometer und kostet pauschal sechs Euro.

Das Ticket gilt montags bis freitags ab 9 Uhr, am Wochenende sogar ganztägig. Von Schwarmstedt aus können Bahnreisende damit sowohl Hannover (regulärer Einzelpreis zehn Euro) als auch Soltau (regulärer Einzelpreis 10,90 Euro) erreichen, freut sich Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, der in engem Kontakt mit der Niedersachsentarif GmbH (Nitag) stehe. Das Angebot sei zudem ausgesprochen familienfreundlich: Pro “Spar-Ticket” reisen bis zu drei Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren kostenfrei mit. Kinder unter sechs Jahren benötigen generell keine Fahrkarte. Mit enthalten ist auch die einmalige Weiterfahrt am Start- und Zielort mit Bussen, Straßen- und U-Bahnen.

Das Ticket kann sowohl online, wie im “Fahrplaner” der Bahn-App, als auch an Verkaufsstellen wie dem Schwarmstedter Reisebüro (Mönkeberg) erworben werden. Der Fahrkartenautomat am Schwarmstedter Bahnhof kannte das neue Ticket allerdings noch nicht, wie Gehrs am Dienstagmorgen im Selbstversuch feststellte. Mit der Bitte um Nachbesserung sei der Samtgemeindebürgermeister im Interesse der Bahnkunden bereits an die Verantwortlichen herangetreten.

Bereits 2018 wurde mit der Einführung des Niedersachsen-Tarifs ein Grundstein für günstigere Tickets gelegt. Über die Einführung und mögliche weitere Verbesserungen diskutierten auf Einladung von Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs viele Schwarmstedter mit den Verantwortlichen der Landesnahverkehrsgesellschaft im Uhle-Hof. Günstigere Tarife nach Hannover waren damals immer wieder eine Forderung aus der Bevölkerung. Diesem Ziel komme man mit dem neuen Ticket nun näher, so Gehrs. Weitere Informationen sind auch im Internet unter www.niedersachsentarif.de zu finden.