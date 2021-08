Neuwahlen beim Jugendparlament

Die Mitglieder des Jugendparlaments der Samtgemeinde Schwarmstedt trafen sich vor Kurzem nach einer langen Unterbrechung das erste Mal wieder zu einer Sitzung in Präsenz. Bei der ersten Sitzung handelte es sich um die Jahreshauptversammlung, bei der auch ein neuer Vorstand ernannt wurde, der im Vorfeld per Briefwahl von allen Mitgliedern gewählt worden war. Nach mehr als sechs Jahren verlässt der erste Vorsitzende Petrick Glinke den Vorstand und übergibt jetzt an Anna Berg aus Essel. Zusammen mit Jette Religa als zweite Vorsitzende und Yanik Möller als Schatzmeister entsteht so ein völlig neuer Vorstand, der “für frischen Wind in den Segeln und neue Ideen im Jugendparlament sorgen soll”, so der Tenor bei der Versammlung.

Die Mitglieder des Jugendparlaments möchten in Zukunft auf die “Global Goals” aufmerksam machen und sich weiter für die Belange von Kindern und Jugendlichen aus der Samtgemeinde einsetzen.

Das Jugendparlament ist jederzeit offen für neue Mitglieder. Bei Interesse kann das Jugendparlament per E-Mail an info@jupa-schwarmstedt.de kontaktiert werden.