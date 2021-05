Noch Plätze frei für Spiekeroog-Freizeit

/lokales/noch-plaetze-frei-fuer-spiekeroog-freizeit_10_112029587-21-.html/ / 1

Die Herberge “Haus am Meer” liegt direkt in den Dünen und hat noch viele weitere Vorteile zu bieten, wie zum Beispiel einen riesigen Gruppenraum mit umfangreicher Medienausstattung, Kicker- und Tischtennisraum, Bastelraum, Spielplatz und Basketballkorb, Mahlzeiten am Tisch (kein Schlangestehen am Buffet). Und: Es sind nur wenige Minuten zu Fuß bis in den Ort und bis zum tollen Strand.

Im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie der beliebten Ferienfreizeit des SVV Rethem und der Samtgemeinde Rethem einen Strich durch die Rechnung gemacht - in diesem Sommer allerdings stehen wieder Baden, Basteln und Strandspiele mit Gleichaltrigen auf dem Programm. Mit einem guten Hygienekonzept und einem Haus und Speisesaal alleine für die Gruppe sind die Organisatoren um Gregor Scheppelmann zuversichtlich, sich im August auf den Weg Richtung Meer machen zu dürfen. Das genaue Reiseziel in diesem Sommer ist Spiekeroog, und zwar im Zeitraum vom 1. bis 11. August.



