Normalität als Geschenk zum Jahreswechsel?

Wie daraus zu erkennen ist, scheint die Hauptverantwortung für die vorherrschende Stimmung in den Familien letztlich bei der mittleren Generation zu liegen, die nicht selten neben ihren eigenen Kindern auch ihre Eltern emotional stützt und versorgt … und wer versorgt sie? So schwer es zunächst auch erscheinen mag: “In diesen unnormalen Zeiten wäre für viele Menschen ein Stück Normalität genau das richtige Geschenk zum Jahreswechsel”, wünscht Michael Albers nicht nur den Klienten der Lebensberatung.

Der Wunsch, wieder regelmäßig in die Kita oder zur Schule zu gehen, hat sicherlich mit der Qualität der Kita oder Schule sowie den sozialen Kontakten zu den anderen Kindern und Mitschülern zu tun. Nicht zu unterschätzen ist jedoch auch der Effekt, dass Kita- und Schulbesuch ein Stück “Normalität” repräsentieren. Diese Normalität ist es, die den Menschen, gerade den Kindern, die so wichtige Lebenssicherheit bietet.

Aus Sicht von Michael Albers, Diplom-Psychologe und Leiter der Lebensberatung, entwickeln sie in Folge nicht selten ein unangemessenes Verantwortungsgefühl für das Wohl der Eltern. Daher rührt auch das zunehmende Bemühen, den Eltern keine zusätzlichen Sorgen zu bereiten. Diese Anstrengungen überfordern die Kinder teilweise sehr, was wiederum zu auffälligem Verhalten führen kann - und dann letztlich nicht zur Entlastung der Eltern beiträgt.

Aus Sicht der Experten ist das Verhalten der Kinder und Jugendlichen allzu verständlich. Derzeit belastet die Diskussion um Corona annähernd alle Bereiche des Lebens. Negative Auswirkungen sind unter anderem durch gesundheitliche, berufliche und finanzielle Ängste belastete Familiensysteme. So sehen sich Eltern nie vorhandenen Herausforderungen ausgesetzt. In Folge entwickeln ganze Familiensysteme Unsicherheiten bis hin zu Zukunftsängsten. Die Kinder wiederum spüren die Belastungen der Eltern, egal wie sehr diese sich bemühen, ihren Kindern den Alltag so unbeschwert wie möglich zu gestalten.

Derzeit registriert das Team der Lebensberatungsstelle in Walsrode im Rahmen der Erziehungs- und Lebensberatung eine zunehmende Unsicherheit bezüglich der von der Corona-Pandemie stark beeinflussten Stimmung in den Familien. Kinder ziehen sich vermehrt zurück oder wollen ihren Eltern “bloß keine Sorgen machen”. Viele Eltern wundern sich zudem darüber, dass - bei allen Auflagen - ihre Kinder plötzlich gerne zur Schule gehen wollen, auch wenn sie die komplette Zeit Masken tragen und Abstand halten müssen.



