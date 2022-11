/lokales/one-billion-rising-in-neun-sprachen_10_112203966-21-.html/ / 1

Auf verschiedenen Kanälen hat der Film unterschiedliche Zielgruppen erreicht, sodass weitaus mehr als “nur” Schülerinnen und Schüler damit angesprochen werden konnten. In dem Film geht es vor allem darum, Hilfsangebote im Heidekreis mit einer konkreten Ansprechperson kennenzulernen, um so mögliche Barrieren abzubauen. Aber auch die Gesellschaft soll sensibilisiert, d Thema nicht tabuisiert werden. Hinschauen statt wegschauen, Hilfsangebote kennen, annehmen oder auch weitergeben.

Vor zwei Jahren hat sich die Arbeitsgruppe “Gemeinsam gegen Gewalt” des Heidekreises auf eine besondere Art und Weise gegen jegliche Form von Gewalt gegen Mädchen und Frauen positioniert. Mit dem Kurz-Film “Nein zu Gewalt an Mädchen und Frauen” ist eine Videobotschaft entstanden, die am 14. Februar zum Auftakt der weltweiten Kampagne “One Billion Rising” auf vielen sozialen Medien geteilt und an den teilnehmenden Schulen gezeigt wurde. Begleitet wurde die Videobotschaft an den Schulen mit entsprechendem Informationsmaterial.



