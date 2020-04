Opfer zeigt sich unbeirrt: Überfall misslingt

SOLTAU - 17. April 2020 - 18:00 UHR - VON SILVIA HERRMANN

Im SB-Bereich der Kreissparkasse am Rühberg in Soltau kam es am Mittwoch gegen 6.40 Uhr zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Ein maskierter Täter forderte eine 53-jährige Soltauerin auf, im SB-Bereich zu bleiben, um - so die Vermutung - Bargeld zu erlangen. Zum Nachdruck seiner Forderung zeigte der Mann den Griff einer Pistole.Das Opfer zeigte