Ostergottesdienste in PrÃ¤senz sind zurÃ¼ck

Die Abendmahlfeiern an Gründonnerstag in Ahlden, Bomlitz, Dorfmark, Düshorn, Kirchboitzen, Rethem, Schwarmstedt und Walsrode können nach zwei Jahren wieder stattfinden. Und auch zu den Andachten zur Sterbestunde kann wieder in die Kirchen eingeladen werden. Am Sonntag lohnt sich ein besonders frühes Aufstehen in Bierde, Bomlitz, Dorfmark, Eickeloh, Schwarmstedt und Walsrode. Die Frühgottesdienste bei aufgehender Sonne stimmen ganz besonders auf das Fest ein. Und wenn dann die Osterkerze gemeinsam entzündet werden kann, dann ist endlich Ostern. Für alle, die lieber noch ohne viele Kontakte das Osterfest feiern möchten, gibt es auf dem YouTube-Kanal an Karfreitag eine Andacht zur Sterbestunde mit Holger Brandt und Pastor Thorben Bernhardt (siehe Beitrag unten) und an Ostersonntag einen Spaziergang mit den Pastorinnen Tina Meyn und Mirja Rohr. Alle Termine rund um das Fest gibt es in der Übersicht.

Ahlden

Gründonnerstag: 19 Uhr, Tischabendmahlfeier mit anschließendem Abendessen im Gemeindehaus (Pastorin Mirja Rohr); Karfreitag, 10 Uhr, Gottesdienst in Hodenhagen (Pastorin Sabine Half); Ostersonntag, 6 Uhr, Gottesdienst zur Osternacht in Bierde (Pastorin Mirja Rohr und Ute Sasse) sowie 10 Uhr Familiengottesdienst mit den KU4-Kindern (Diakonin Eike Patzlee) in Ahlden; Ostermontag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Osterspaziergang in Hodenhagen (Pastorin Rohr, Diakonin Patzlee).

Bad Fallingbostel

Gründonnerstag: 19 Uhr, Gottesdienst (Pastorin i. R. Dr. Heiderose Gärtner-Schultz); Karfreitag, 11 Uhr, Gottesdienst (Pastor i. R. Friedel Fischer); Ostersonntag, 11 Uhr, Osterfestgottesdienst mit Posaunenchor (Pastor i. R. Dr. Gärtner-Schultz); Ostermontag, 10 Uhr, Nachbarschafts-Familien-Gottesdienst in Dorfmark mit Mini-Kinder-Musical (Pastorin Lea Nickel).

Bomlitz

Gründonnerstag: 18 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Carsten Junge); Karfreitag, 10 Uhr, Gottesdienst (Pastor Junge); Ostersonntag, 6 Uhr, Festgottesdienst (Pastor Junge); Ostermontag, 10 Uhr, Nachbarschafts-Familien-Gottesdienst in Dorfmark mit Mini-Kinder-Musical (Pastorin Nickel).

Bommelsen

Karfreitag: 15 Uhr, Andacht zur Todesstunde Christi (Pastor i. R. Fischer); Ostersonntag, 9.30 Uhr, Osterfestgottesdienst mit Posaunenchor (Pastorin i. R. Dr. Gärtner-Schultz); Ostermontag, 10 Uhr, Nachbarschafts-Familien-Gottesdienst in Dorfmark mit Mini-Kinder-Musical (Pastorin Nickel).

Dorfmark

Gründonnerstag: 19 Uhr, Passions-Andacht mit Taizé-Musik und Tisch-Abendmahl (Pastorin Nickel und Pastor Christian Nickel); Karfreitag, 10 Uhr, Gottesdienst (Pastorin Nickel); Ostersonntag, 6 Uhr, Gottesdienst mit anschließendem Osterfrühstück (Pastor Nickel); Ostermontag, 10 Uhr, Nachbarschafts-Familien-Gottesdienst mit Mini-Kinder-Musical (Pastorin Nickel), 15.15 Uhr Ostergottesdienst im Seniorenpark Landratenhof (Pastorin Nickel).

Düshorn

Gründonnerstag: 19.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Bernd Piorunek); Karfreitag, 9.30 Uhr, Gottesdienst (Pastor Piorunek); Ostersonntag, 9.30 Uhr, Gottesdienst (Pastor Piorunek); Ostermontag, 9.30 Uhr, Gottesdienst mit Chorgemeinschaft.

Eickeloh

Karfreitag: 15 Uhr, Andacht zur Sterbestunde Jesu (Pastorin Sabine Half). Mit einem Frühgottesdienst am Ostersonntag beginnt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eickeloh-Hademstorf die Osterzeit. In die noch dämmerige Kirche werden die leuchtende Osterkerze hineingetragen und das Licht an alle verteilt als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Der Gottesdienst ist geprägt vom Wechsel vom Dunkel zum Licht, von Stille, Musik und Texten. Beginn ist am Ostersonntag, 17. April, um 6 Uhr in der Kreuzkirche. Ostermontag, 10 Uhr, Festgottesdienst mit Posaunenchor (Pastorin Half).

Gilten

Gründonnerstag: 19 Uhr, Gottesdienst mit Kirchgang der Freiwilligen Feuerwehr und Posaunenchor in Norddrebber; Karfreitag, 10 Uhr, Gottesdienst in Gilten. Ostersonnabend, 23.30 Uhr, Feier der Osternacht in Gilten; Ostersonntag, 10 Uhr, Festgottesdienst mit Kirchenchor in Norddrebber.

Kirchboitzen

Gründonnerstag: 19.30 Uhr, Andacht mit Abendmahl und Flötenkreis; Karfreitag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl; ab Ostersonntag täglich offene Kirche von 8 bis 18 Uhr; Ostersonntag, 10 Uhr, Gottesdienst mit Posaunenchor und Taufe; Ostermontag, 10 Uhr, Familiengottesdienst mit Kinderchor und anschließendem Ostereiersuchen rund um die Kirche.

Meinerdingen

Karfreitag: 10 Uhr, Gottesdienst (Pastor Thomas Delventhal); Ostersonntag, 10 Uhr, Ostergottesdienst (Pastor Delventhal); Ostermontag, 10 Uhr, Ostergottesdienst (Pastor Delventhal).

Ostenholz

Karfreitag: 10.45 Uhr, Gottesdienst (Pastor Piorunek); Ostersonntag, 10.45 Uhr, Gottesdienst (Pastor Piorunek).

Rethem

Am Gründonnerstag findet ab 19 Uhr in Rethem ein Gottesdienst mit Abendmahl statt. Am Karfreitag wird es um 10 Uhr einen Gottesdienst mit Abendmahl in Kirchwahlingen geben. Beide Predigten hält Pastor Philipp Wollek. Für die Gottesdienste ist eine Anmeldung im Kirchenbüro (05165) 91300 wünschenswert. Am Ostersonntag findet der Festgottesdienst um 10 Uhr in Kirchwahlingen statt. Einen Familiengottesdienst feiert die Kirchengemeinde Ostermontag ab 10 Uhr in Rethem. Für diesen Gottesdienst ist auch eine Anmeldung nötig.

Schwarmstedt

Gründonnerstag: 19 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl in Lindwedel (Pastor Hans-Gerd Paulus); Karfreitag, 10.30 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl (Pastor Frank Richter), 15 Uhr, Andacht zur Sterbestunde in der Kapelle in Bothmer (Pastorin Tina Meyn); Ostersonntag, 5.30 Uhr, Osternacht-Gottesdienst (Pastorin Meyn und Team), 10.30 Uhr, Ostergottesdienst für Groß und Klein (Pastor Richter); Ostermontag, 10.30 Uhr, Ostergottesdienst für Groß und Klein in Lindwedel (Pastor Richter).

Walsrode

Gründonnerstag: 18 Uhr, Tischabendmahl im Gemeindehaus (Pastor Herbert Seevers); Karfreitag, 10 Uhr, Karfreitagsgottesdienst (Superintendent Ottomar Fricke), 15 Uhr, Gottesdienst zur Sterbestunde (Pastor Bernhardt); Ostersonntag, 5.30 Uhr, Frühgottesdienst mit Schola und Abendmahl (Superintendent Fricke), 10 Uhr, Festgottesdienst (Pastorin Schäfer); Ostermontag 10 Uhr, Festgottesdienst mit Posaunenchor (Pastor Seevers).

Stellichte

Karfreitag: 10 Uhr, Karfreitagsgottesdienst (Pastor Bernhardt); Ostermontag, 10 Uhr, Festgottesdienst (Pastorin Rosl Schäfer).