Palettenweise Solarkabel entwendet

In der Zeit zwischen Sonnabend, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, durchtrennten Unbekannte die äußere Umzäunung eines Geländes an der Wilhelm-Focke-Straße in Hodenhagen, begaben sich in eine dort im Bau befindliche Logistikhalle und entwendeten 33 Paletten Solarkabel. Die Paletten wurden mittels Hubwagen zu einem Fahrzeug transportiert und verladen.

Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter (05164) 802550 in Verbindung zu setzen.