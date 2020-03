Pandemie ruft auch Betrüger auf den Plan

/lokales/pandemie-ruft-auch-betrueger-auf-den-plan_10_111862322-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Diese Betrugsmasche ist darauf ausgerichtet, dass mit den Opfern vereinbart wird, Geld und/oder die Wertsachen bei ihnen abholen zu lassen. Kurze Zeit später erscheint ein weiterer Täter und nimmt diese in Empfang. Die Anrufer geben auch vor, Polizeibeamte zu sein und erfinden eine Geschichte, die die Opfer dazu bewegt, Geld und Wertsachen in die Obhut der Polizei zu geben, damit sie nicht angeblichen Dieben in die Hände fallen.

Ob Schockanrufe, angebliche Enkel oder falsche Polizeibeamte: Der Einfallsreichtum der Betrüger wird auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht gebremst. In anderen Städten ist es schon vorgekommen, dass Täter vor allem bei älteren Menschen anriefen und vorgaben, ein infizierter Angehöriger zu sein, der dringend Geld für teure Medikamente benötige.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ