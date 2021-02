/lokales/per-zufall-doch-noch-masken-bekommen_10_111993482-21-.html/ / 1

Aber manchmal hilft ein Zufall. Über gemeinsame Bekannte hörte Sascha Irmer, ein Mitarbeiter der DOW aus Bomlitz, von dieser kleinen Corona-Anekdote und wurde umgehend tätig. Nach Rücksprache mit dem Betriebsratsvorsitzenden wurde am nächsten Tag ein gemeinsamer Termin beim Production Director der DOW, Marco Großstück, wahrgenommen und dann ging alles sehr schnell. Nach kurzer Schilderung wurden die Bestände geprüft, fehlende Masken nachgeordert und bereits verteilt: 1500 medizinische Mund- und Nasenschutze wurden an die glücklichen Vertreterinnen der Walsroder Tafel übergeben.

Wie schnell muss man in diesen Tagen sein, wenn es zum Thema “Corona” etwas zu verteilen gibt? Ursula Büch, die erste Vorsitzende der Walsroder Tafel, hat die Antwort kürzlich herausgefunden: Sehr schnell. Als die E-Mail der Bundestafel zur Beantragung medizinischer Mund- und Nasenschutze kam, hatte sie bereits nach wenigen Minuten geantwortet. Ursula Büch war bescheiden und kreuzte das geringste Kontingent von 500 Masken an, obwohl der Bedarf auf eher 1500 geschätzt wurde. Doch die Walsroder konnten nicht mehr berücksichtigt werden.



