Pestalozzi-Schüler basteln wieder für Senioren

In den vergangenen Wochen haben die Schülerinnen und Schüler daher Osternester, Hasen und andere Dekorationen hergestellt, um den Bewohnern des Lorishofs erneut eine österliche Freude zu bereiten. Bei der Übergabe am vergangenen Freitag wurde auch gleich ein weiterer Besuch gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern vereinbart, sofern es die Regelungen zulassen.

Vor genau einem Jahr, mitten in der ersten Pandemie-Phase, gab es über die WZ einen Aufruf des Seniorenwohnheims Lorishof in Benefeld zum Spenden kleiner Geschenke. Die dortigen Bewohner waren durch das geltende Besuchsverbot besonders betroffen. Diesem Aufruf folgte vor einem Jahr auch die Pestalozzi-Schule Walsrode und spendete selbsthergestellte Osterdekorationen. Da die allgemeine Corona-Situation zu Ostern 2021 unverändert ist, hat die Pestalozzi-Schule die Idee des vergangenen Jahres wieder aufgegriffen.



