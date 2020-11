/lokales/pfadfinder-im-digitalen-dschungel_10_111955111-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Nun hat der Stamm “Graf Walo” seinen eigenen Youtube-Account, der auf der Homepage www.stammgrafwalo.de unter dem Punkt “Social Media” zu finden ist. Dort werden die digitalen Gruppenstunden als Video hochgeladen. “Da wir erst einmal Erfahrung sammeln müssen, kann es sein, dass die Videos zur Gruppenstunde nicht gleich am Freitag zur Gruppenstundenzeit online sind, sondern vielleicht ein oder zwei Tage länger brauchen”, so die Pfadfinder-Verantwortlichen. Denn neben Drehbuch schreiben und Videodreh kommen nun noch das Schneiden, Vertonen, Rendern und Hochladen hinzu.

Nachdem immer mehr Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie beschlossen wurden, haben sich die Pfadfinder von “Stamm Graf Walo Walsrode” dazu entschlossen, andere Weg zu gehen und neue Pfade zu erkunden. So finden die Gruppenstunden nicht mehr auf dem Gelände des Pfadfinderheimes statt, sondern die Pfadfinder wagen sich in den digitalen Dschungel und werden Youtuber.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ