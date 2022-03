Pflegefachkraft: Ausbildung zwischen Magensonde und Tablet

Nach einer Corona bedingten Zwangspause findet derzeit wieder in Niedersachsen die “Woche der beruflichen Bildung” statt. Heike Seeger, Leiterin des Bildungszentrums für Pflege am Heidekreis-Klinikum erklärt dazu: “Aufgrund des momentanen Pandemiegeschehens können wir leider keinen Tag der offenen Tür durchführen.” Das soll jedoch - wenn die Pandemie es dann zulässt - am Sonnabend, 14. Mai, von 10 bis 15 Uhr nachgeholt werden.

Insgesamt 120 Ausbildungsplätze bietet das Bildungszentrum für Pflege am Heidekreis-Klinikum in Voll-, aber auch Teilzeit an. “Wir sind eine anerkannte Fachschule für die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau, bzw. zum Pflegefachmann”, so Schulleiterin Heike Seeger. Auszubildende, die sich für das Heidekreis-Klinikum als praktischen Träger entscheiden, werden automatische Schülerinnen und Schüler am Bildungszentrum für Pflege an der Saarstraße in Walsrode.

Heike Seeger ergänzt: “Unser Bildungszentrum ist im Gesundheitszentrum im ersten Stock verortet. Hier befinden sich alle Unterrichts- aber auch Demoräume für praktische Übungen, die Bibliothek, IT-Schulungsräume, Schülerküche, Sekretariat und Büros von Lehrkräften und Praxisanleiterinnen auf einer Etage.” Wer sich im Bildungszentrum für Pflege ausbilden lässt, bekommt zu Beginn der Ausbildung ein eigenes Tablet zur Verfügung gestellt, nach bestandenem Examen geht es in das Privateigentum der Azubis über. “Unsere Auszubildenden nutzen es während der gesamten Ausbildungszeit, denn auch in der Pflege wird zunehmend digitales Wissen relevanter, um Pflege zukunftsfähig zu gestalten.” Deshalb werde das das digitale Lern- und Lehrkonzept des Bildungszentrums auch regelmäßig überarbeitet.

Während der dreijährigen Vollzeitausbildung werden - neben insgesamt mindestens 2100 Unterrichtsstunden - drei der geforderten Pflichteinsätze, nämlich in der stationären Akutpflege, in der Pädiatrie (Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin) und im Bereich der Psychiatrie im Heidekreis-Klinikum an den Standorten Soltau und Walsrode absolviert. “Unsere erfahrenen Praxisanleiterinnen begleiten unsere Auszubildenden in diesen Einsatzbereichen; sie können Azubis sogar in Einzelanleitungsstunden begleiten.” Durch diese sehr individuelle Lernbegleitung setzten die Auszubildenden ihre eigenen Schwerpunkte - erreichten gleichzeitig die gesetzlich geforderten Kompetenzen, zum Beispiel die Dokumentation von durchgeführten Pflegemaßnahmen. “Durch unsere zahlreichen Kooperationspartner in der stationären Langzeitpflege und der ambulanten Pflege lernen unsere Auszubildenden, über den Tellerrand hinauszuschauen, und sammeln erste Erfahrungen in anderen Pflegebereichen und Einrichtungen.”

Das Bildungszentrum für Pflege am Heidekreis-Klinikum zeichnet sich durch eine besonders persönliche und familiäre Atmosphäre aus. Schulleiterin Heike Seeger betont: “Die Lehrkräfte arbeiten eng mit den freigestellten Praxisanleiterinnen zusammen, sodass sich Theorie und Praxis bei uns immer ergänzen.” So könne man der Heterogenität der Azubis gerecht werden und ihnen helfen, ihre stets individuellen beruflichen Wege zu gehen. “Teilweise haben unsere Azubis eigene Familien, befinden sich immer im Spagat ihrer eigenen Ausbildung und den Anforderungen des eigenen Familienlebens. Diese Doppelbelastung ist nicht immer einfach”, weiß Seeger. Aber individuelles Lerncoaching unterstütze die Auszubildenden auf ihrem Weg zur professionellen Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann. Durchschnittlich 80 Prozent aller Auszubildenden würden sich dafür entscheiden, auch in Zukunft am Heidekreis-Klinikum zu arbeiten. “Das freut uns sehr, denn es zeigt, wie gut sich die Azubis bei uns aufgehoben fühlen.” Und es kommt noch ein weiterer Pluspunkt für eine Ausbildung am Bildungszentrum für Pflege hinzu: Das Gehalt im ersten Ausbildungsjahr beträgt rund 1190 Euro brutto.

Wer sich für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft interessiert, kann am 14. Mai gute Einblicke gewinnen.