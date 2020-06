/lokales/poetry-slam-wieder-online_10_111895475-21-.html/ / 1

Zugesagt haben bereits Juli Kröger aus Großenwede, Gewinnerin des ersten Video-Slams, Florian Hermann aus Mainz und Gesche Gloystein aus Braake, die wie beim ersten Online-Slam im April wieder plattdeutsche Texte vorträgt. Außerdem werden Jenny Ly-Rieck aus Lüllau und William Liang aus Lüneburg erwartet, die punktgleich den jüngsten Online-Poetry-Slam gewonnen haben. Und es gibt noch Plätze für weitere Slammer: Anmeldungen sind möglich per E-Mail an hartmut.fach@kulturverein-schneverdingen.de.

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe des Kulturvereins Schneverdingen, “Online Poetry Slam via Youtube”, geht in die dritte Runde. Am kommenden Freitag, 26. Juni, ab 20 Uhr heißt es dann erneut Bühne frei für Wortakrobaten. Interessierte können ohne Anmeldung über den eigenen Youtube-Kanal des Kulturvereins Schneverdingen dabei sein, als Jury die Künstler bewerten oder einfach nur den Texten lauschen.



