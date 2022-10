/lokales/polizei-fahndet-mit-phantombild-nach-falscher-polizeibeamtin_10_112196134-21-.html/ / 1

Nach der ca. 1,70 Meter großen Abholerin wird jetzt mit dem Phantombild gefahndet. Die Polizei fragt dazu: Wer hat die abgebildete Frau am Montag, 12. September 2022, in Schneverdingen im Bereich der Bahnhofstraße sowie südlich der Heberer Straße/westlich der Bahn etwa zwischen 14 und 17.30 Uhr gesehen und kann Hinweise zu ihr geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter (05191) 93800 oder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.

Am frühen Nachmittag des 12. September ist eine 85-jährige Schneverdingerin von einer falschen Polizeibeamtin angerufen worden. Diese täuschte vor, dass die Tochter der Seniorin in Hamburg einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein junger Fahrradfahrer getötet wurde. Durch kurzfristige Weitergabe des Anrufes an eine andere Frau, die sich ähnlich anhörte wie die echte Tochter, und durch anschließende geschickte Gesprächsführung gelang es der Täterin, die 85-Jährige davon zu überzeugen, dass eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro bei der Hamburger Staatsanwaltschaft zu zahlen sei. Es meldete sich zudem auf der zuvor durch die Täterin erfragten Mobilrufnummer der Geschädigten ein angeblicher Staatsanwalt.



