Polizei Rethem sucht Unfallfahrer

Die Polizei Rethem sucht einen Autofahrer, der am Dienstagvormittag, zwischen 7.30 und 11 Uhr, die Rodewalder Straße in Richtung Nienburg befuhr. In Höhe Hausnummer 24 kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine auf dem Gehweg abgestellte Mülltonne und fuhr in einen Gartenzaun. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort.

Erste Hinweise deuten auf einen Pkw der Marke Mercedes hin. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Rethem unter (05165) 291340 in Verbindung zu setzen.