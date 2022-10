Polizei warnt vor Taschendieben in der Region

WALSRODE - 27. Oktober 2022 - 10:30 UHR - VON REDAKTION

Taschendiebe haben am Dienstag wieder in Walsrode und auch in Soltau Beute gemacht. In Walsrode wurde einer 63-Jährigen die Geldbörse in einem Discounter an der Quintusstraße aus der Handtasche entwendet. In Soltau wurde einer 68-Jährigen die Geldbörse