Polizei warnt vor Übernahme von WhatsApp-Accounts

Im Heidekreis kam es kürzlich zu zwei Fällen der Übernahme von WhatsApp-Accounts durch Unbekannte, was die Polizei im Heidereis zum Anlass nimmt, nochmals aufzuklären und zu warnen. Die Masche ist schon alt, scheint aber aktuell wieder aufzuleben. Die potenziellen Opfer bekommen eine Nachricht einer tatsächlich bekannten Person, besser gesagt, vom Account einer bekannten oder befreundeten Person. In der Nachricht bittet der “Freund” um die Übermittlung eines sechsstelligen Codes, den man versehentlich verschickt hätte. Tatsächlich ist den Empfängern auch ein solcher Code nahezu zeitgleich zugestellt worden. Wie kann das sein?

Die Polizei weiß, dass das ganz einfach ist: “Um einen WhatsApp-Account von einer beliebigen Person zu übernehmen, benötigen Sie nur die Handynummer und den sechsstelligen Code, den WhatsApp per SMS zusendet. Der angebliche Freund hat Ihre Handynummer. Die gibt er bei der Erstellung eines neuen WhatsApp-Accounts an. WhatsApp erkennt die Telefonnummer und sendet einen sechsstelligen Code an diese Nummer, also an das Handy des Opfers. Diesen Code braucht der Täter, um den Account zu übernehmen.”

Wird der Code aufgrund der oben beschriebenen WhatsApp-Nachricht an den Angreifer weitergegeben, kann dieser den Code eingeben und der Account ist gestohlen. Die Übernahme des Whats App-Accounts eines beliebigen Nutzers ist in der Regel nur der erste Schritt und dient wahrscheinlich der Vorbereitung weiterer Straftaten wie Identitätsdiebstahl, Ausspähen von Daten, Erpressung, Versenden strafbarer Inhalte (zum Beispiel Kinderpornografie, Schadsoftware) und so weiter.

Wie kann ich mich schützen? Der zugeschickte Code von WhatsApp beinhaltet auch den Hinweis “Teile diesen Code nicht mit anderen”. Dieses sollte der Empfänger auch tatsächlich einhalten.

Weitere Hinweise gibt es unter www.polizei-praevention.de/aktuelles/taeter-fragen-ueber-freundeaccount-nach-whatsapp-code.html.