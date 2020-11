Portal für Anregungen und Mängel

/lokales/portal-fuer-anregungen-und-maengel_10_111955577-21-.html/ / 1

Es gibt einen neuen Service für die Samtgemeinde Schwarmstedt: Über das Portal “Sag’s uns einfach” können Betroffene nun noch einfacher ihre Anregungen, Ideen und Meldungen, aber auch Kritik an die Samtgemeinde Schwarmstedt übermitteln. “Straßenschäden, ein fehlendes Straßenschild, eine defekte Straßenbeleuchtung, ein kaputtes Spielgerät auf einem Spielplatz - Mängel wie diese können jetzt über den neuen Service der Samtgemeinde Schwarmstedt an die Verwaltung gemeldet werden”, freut sich Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. “Sag’s uns einfach” heißt das Angebot, mit dem die Meldung per Computer oder Smartphone unabhängig von den Öffnungszeiten der Verwaltung abgesetzt werden kann. So funktioniert’s: Über den Navigationspunkt “Sag’s uns einfach” auf der Webseite www.schwarmstedt.de ist der Service erreichbar. Einsehbar ist dort für jeden Bürger eine Liste mit den gemeldeten Fällen und dem Stand der Bearbeitung. In der Übersichtsliste kann mit einem Suchbegriff oder über Kategorien gesucht werden. Ist der festgestellte Mangel oder die Anregung schon vorhanden, muss dies kein zweites Mal gemeldet werden.



