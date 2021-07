/lokales/qualmendes-auto-und-scheunenbrand_10_112046513-21-.html/ / 1

Gegen 20 Uhr kam es dann zu einer umfangreichen Alarmierung von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Durch einen Blitzeinschlag war es in einer Scheune in Westenholz zu einem Brand gekommen. Die Kräfte aus Westenholz, Krelingen, Ostenholz, Bad Fallingbostel sowie Walsrode mussten bei teilweise erheblichem Starkregen anrücken, es kam zu Aquaplaning, und die Sicht war eingeschränkt. Einsatzleiter Sascha Mende: “Über Westenholz hatte sich eine regelrechte Gewitterzelle gebildet”.

Am Donnerstag rückten die Ehrenamtlichen der Walsroder Feuerwehren zu zwei Einsätzen aus. Die erste Alarmierung erreichte die Ortsfeuerwehr Walsrode gegen 10.30 Uhr. Auf der A 27 sollte zwischen Walsrode und Verden ein Pferdeanhänger brennen. Bei Ankunft an der Einsatzstelle konnte schnell geklärt werden, dass das Zugfahrzeug durch einen technischen Defekt stark aus dem Motorraum gequalmt hatte, es aber zu keinem Feuer gekommen war. Da das Fahrzeug noch fahrbereit war, wurde das Gespann von Polizei und Feuerwehr zu einer nahegelegenen Notabfahrt geleitet. Die Fahrt des Gespanns Richtung Zielort Verden konnte so fortgesetzt werden.



