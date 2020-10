Rachenabstrich an “Drive In”-Station

SOLTAU - 23. Oktober 2020 - 16:15 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Können zwei Grundschulen in Soltau und Wietzendorf nach den Herbstferien wie geplant starten? Mit Spannung werden die Ergebnisse von rund 200 Coronatests erwartet. Am letzten Tag der Herbstferien in Niedersachsen ist in und an Schulen noch wenig los. Ausnahme: Der Parkplatz an den BBS (Berufsbildende Schulen) in Soltau. Dort hat sich der Kreisverband