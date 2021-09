Radfahrerin bei Unfall tÃ¶dlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreisstraße 1, zwischen Soltau und der “Heidepark-Kreuzung”, tödlich verletzt worden. Die 17-jährige Soltauerin befuhr gegen 16 Uhr den Fahrradweg in Richtung Kreuzung und querte unvermittelt auf Höhe der Einmündung der Straße Grenzwall die Straße, ohne den nachfolgenden Fahrzeugverkehr zu beachten. Ein in die gleiche Richtung fahrender 66-jähriger Autofahrer aus dem Heidekreis konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Jugendliche. Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 1 voll gesperrt werden.