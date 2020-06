Radfahrerin gleich mehrfach ausgebremst

Am vergangenen Mittwoch, 10. Juni, in der Zeit zwischen 14.30 und 15 Uhr kam es auf der Weinligstraße in Richtung Moorstraße in Soltau zu einer folgenreichen Begegnung zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Der männliche Fahrer des blauen Pkw soll die Pedelec-Fahrerin dabei gleich mehrmals ausgebremst haben. Am Ende soll er eine Vollbremsung ausgeführt haben, sodass die Pedelec-Fahrerin ebenfalls stark abbremsen musste. Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht.

In entgegengesetzter Fahrtrichtung soll zu der gleichen Zeit ein weißes Fahrzeug gefahren sein, dessen Fahrer oder Fahrerin auch nachgefragt habe, ob Hilfe erforderlich sei. Zeugen des Geschehens - insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des besagten weißen Pkw - werden daher nun gebeten, sich mit der Polizei in Soltau unter (05191) 93800 in Verbindung zu setzen.