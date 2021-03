/lokales/radurlaub-aller-leine-tal-im-aufwind_10_112002434-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

“Auf dem tollen Ergebnis und der bereits vorhandenen Attraktivität wollen wir uns aber nicht ausruhen”, so Möhlmann weiter. Aktuell werde daher zum Beispiel die Energie-Route in einer Projektgruppe mit vielen Freiwilligen grundlegend neu gestaltet, um mit dem Angebot auch langfristig für Radreisende attraktiv zu bleiben.

Ob mit Muskelkraft oder E-Bike: Radtouren durch die Flusslandschaft Aller-Leine-Tal sind bei Radlern im Moment besonders angesagt. Das bestätigt nun auch die Radreiseanalyse 2021 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), in der die Tourismusregion den vierten Platz von 126 Radregionen belegt. Das Aller-Leine-Tal ist damit erstmalig unter den Top Ten. Die Radreiseanalyse ist die bedeutendste Erhebung zum Thema Radtourismus in Deutschland und findet seit 1999 jährlich statt. An der repräsentativen Onlinebefragung nahmen in diesem Jahr knapp 10.700 Bundesbürgerinnen und Bundesbürger teil.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ