Raser zeigt sich unbeeindruckt

Das Walsroder Dreieck passierte der Mann anschließend bei erlaubten 120 km/h mit Tempo 220. Der 44-Jährige zeigte sich bei der anschließenden Kontrolle unbeeindruckt und äußerte, dass er es an seinen Anwalt abgeben werde. Ihn erwarten zwei Punkte in Flensburg, drei Monate Fahrverbot und etwa 1200 Euro Bußgeld. Sollte für jedes Vergehen jeweils ein neuer Tatentschluss festgestellt werden, würde sich die Strafe gegebenenfalls verdoppeln.

Am Mittwochabend überwachte die Polizei im Heidekreis mit einem Videofahrzeug den Verkehr auf der A 7, um Temposünder aufzuspüren. Gegen 21.20 Uhr ging ihnen ein Autofahrer ins Netz, der an zwei unterschiedlichen Streckenabschnitten jeweils mit 100 Stundenkilometern zu schnell unterwegs war. Im Bereich Allertal befuhr er die 60er-Zone mit 160 km/h - Toleranzwerte bereits abgezogen.



