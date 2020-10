/lokales/ratskeller-abriss-mehr-als-40-kilometer-umweg-drohen_10_111936210-21-.html/ / 1

Von Montag bis Freitag, 12. bis 16. Oktober, ist zudem eine Vollsperrung im Bereich der B 209 in Höhe des Ratskellers geplant. Während Ortskundige die Sperrung ohne große Umwege umfahren können, hat sie für Schwerlastverkehr gravierende Auswirkungen. Für sie führt die offizielle Umleitung aus Richtung Rethemer Fähre kommend an der “Ratskeller-Kreuzung” auf die L 157, über Hedern, Frankenfeld, Bosse und Eilte nach Ahlden, von dort weiter über die L 159 nach Büchten, Grethem und Gilten, über die Kreisstraße 157 nach Nienhagen, nach Neudorf (Gemeinde Rodewald) und weiter über die L 192 nach Lichtenhorst. Von dort geht es über die Rodewalder Straße über Rethem-Moor und die B 209 nach Rethem - wahlweise auch in entgegengesetzter Richtung. Im ungünstigsten Fall müssen so nicht wenige Meter zurückgelegt werden, sondern 42,4 Kilometer.



