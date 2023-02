RaubÃ¼berfall auf Tankstelle

Am Montagabend gegen 20.50 Uhr hat ein vermummter Unbekannter die HEM-Tankstelle an der Soltauer Straße in Munster überfallen. Mit einem Messer in der Hand verlangte er von der 28-jährigen Kassiererin die Öffnung des Tresors. Als die junge Frau dieser Forderung nicht nachkam, griff er in die Kasse, entwendete einen geringen dreistelligen Geldbetrag und flüchtete anschließend in Richtung Soltau. Die Frau blieb unverletzt.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: männlich, sprach akzentfrei Deutsch, trug eine schwarze Jacke der Marke “Wellensteyn”, einen weißen Pullover, blaue Jeans, weiße Schuhe der Marke “adidas”, eine gelbe FFP2-Maske, ein Basecap und darüber die Kapuze der Jacke. Die Polizei sucht Zeugen des Geschehens und fragt: Wer hat zur fraglichen Zeit etwas gesehen? Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.