/lokales/rebensaft-und-gute-stimmung_10_112060994-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Die Musiker von “Strings on Wings” sorgten für gute Stimmung beim Genuss der verschiedensten Sorten Wein. Pizza und Käsehäppchen waren eine passende Ergänzung. Schnell ausverkauft waren wie bereits in den Jahren zuvor die Lose der Tombola, die mit vielen attraktiven Preisen, gestiftet von Walsroder Geschäftsleuten, lockte. Der Reinerlös der Tombola wird dem Museumsverein des Heidemuseums “Rischmannshof” überreicht.

Ebenso wie viele andere Veranstaltungsformate musste das “Walsroder Weinfest” im vergangenen Jahr coronabedingt pausieren. In diesem Jahr wagte sich das Organisationsteam aber bereits im Frühjahr an erste Planungen heran. Sonja Rodewald, Rainer Pätzold, Daniel Bluhm, Timo Albeshausen und Uta Paschke-Albeshausen zählen zum “harten Kern”, der das Weinfest 2018 erstmals organisiert hatte. Ohne diese Truppe hätte es das Weinfest auch 2021 nicht gegeben, unterstreicht Uta Paschke-Albeshausen, die vor allem erfreut darüber war, dass die neue Struktur unter dem Dach des Kulturvereins Forum Bomlitz so gut funktioniert hat.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ