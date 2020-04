Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Sonntag am Dürerring in Walsrode an mehreren Fahrzeugen jeweils den vorderen linken Reifen. Insgesamt waren drei Fahrzeuge betroffen, die in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 106 bis 110 standen. Der Schaden wird pro Fahrzeug auf rund 300 Euro geschätzt.