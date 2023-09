Rekordbesuch bei der Geburtstagsparty

Es ist fast schon ein Phänomen, was sich in der Sommerzeit einmal im Monat im kleinen Walsroder Ortsteil Meinerdingen abspielt. Die Rasenfläche an der kleinen Kirche übt eine ungeheure Anziehungskraft aus, wenn dort Bratwurst und Fleisch auf dem Grill bruzzeln, kalte Getränke bei heißen Temperaturen genossen werden und dazu Livemusik erklingt. Der Auftritt der Lehrerband des Walsroder Gymnasiums bildete jetzt den Abschluss der Sommersaison. Und dieser Abend brach alle bisherigen Rekorde.

Sebastian Raehse und Christoph tom Diek, Gitarristen und Sänger der Band, hatten ein paar Probleme, als die Band an diesem Abend ihr erstes Stück spielen wollte. Sie mussten ihren Platz an der Stirnseite der Kirche mit vielen Menschen teilen. Die hatten sich, Kabeln und Verstärkern zum Trotz, ihren eigenen Weg gebahnt und bildeten einen Teil der immer größer werdenden Warteschlange vor den Grills. Das Problem war zum Glück sehr rasch gelöst. Die Hungrigen verlegten ihren Standort, die Musiker konnten mit ihrem Programm beginnen.

Für die Mitglieder der Lehrerband war es bereits der dritte Auftritt in Meinerdingen. Nach dem letztjährigen Konzert in der Kirchscheune hatte Pastor Thomas Delventhal den Musikern versprochen: “Nächstes Jahr spielt ihr draußen vor 500 Leuten.” Der Pastor hatte wohl selbst nicht erwartet, dass er sein Versprechen übererfüllen würde. Die Besucherzahl sprengte an diesem Abend nämlich alle Rekorde. Die Staulänge vor den Grills und am Getränketresen zeichnete sich durch ein kontinuierliches Wachstum aus. Trotz Nachlieferungen musste nach knapp drei Stunden der “Ausverkauf” gemeldet werden.

Das tat der Stimmung allerdings keinen Abbruch. Die Bandmitglieder beschenkten ihr Publikum anlässlich ihres zehnten Bandgeburtstages mit einem musikalischen Paket aus Rock, Balladen und Oldies. Als der letzte Song erklang, war die Kirchwiese immer noch ziemlich gut gefüllt. Und der anschließende Aufruf von Pastor Delventhal, beim Abbau mit anzupacken, verhallte auch nicht ungehört in der Sommerluft. Die Spuren einer ganz besonderen Geburtstagsparty waren gemeinsam also rasch beseitigt.