Rekordzahlen für die Lüneburger Heide

Auch im Jahr 2020 setzt sich der positive Trend fort. “Aktuell liegen die Zugriffe bei 3,6 Prozent im Plus, das ist auf dem hohen Niveau ein sehr gutes Ergebnis”, so der Geschäftsführer. Im ersten Quartal würden insbesondere Unterkünfte häufig gesucht.

61 Prozent der User waren weiblich, und der Durchschnittsnutzer ist zwischen 35 und 44 Jahre alt. Immer mehr Klicks kommen aus Dänemark und Polen. Von dem Bruch teilt mit, dass sie im vergangenen Jahr die schnellste mobile Website aller niedersächsischen Reiseregionen hatten. Die Lüneburger Heide habe seit zwei Jahren das Thema “Content Marketing” deutlicher in den Vordergrund gerückt. So seien mehr Geschichten über die Region entwickelt, mehr Videos gedreht und die Texte optimiert worden.

Die Nachfrage nach Urlaub in der Lüneburger Heide ist unverändert hoch. Im Jahr 2019 konnte ein Rekordergebnis verzeichnet werden, teilt die Lüneburger Heide GmbH in einer Pressemitteilung mit. Erstmals in der Geschichte wurden 7,3 Millionen Seitenabrufe auf der Website verzeichnet. “Die Website ist das Herzstück unseres Marketings, hier sind alle Leistungsträger vertreten”, sagt Lüneburger-Heide-Geschäftsführer Ulrich von dem Bruch. Auf der Website können alle touristischen Institutionen der Region kostenlos inserieren. Das Thema Natur wurde am meisten geklickt. Einer der beliebtesten Beiträge war das Heideblütenbarometer, das den aktuellen Stand der Heideblüte angibt.



