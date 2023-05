Rethem: 89-JÃ¤hrige an Packstation bestohlen - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 16 Uhr, ist eine 89-jährige Seniorin an der Stöckener Straße in Rethem Opfer einer Taschendiebin geworden. Nachdem die Rentnerin ihren Einkauf in der Aldi-Filiale erledigt hatte, begab sie sich mit ihrem Rollator zur Packstation, um ein Paket abzuholen. Eine unbekannte Frau, die ebenfalls ein Paket abholte, bat freundlich ihre Hilfe an und erledigte das Prozedere. Das Opfer bemerkte den Diebstahl ihres Portemonnaies nicht, sondern wurde abends telefonisch über den Fund ihrer Geldbörse in der Nähe des Friedhofs informiert.

Beschreibung der Täterin: weiblich, etwa 30 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch. Die Frau war mit einem Auto vor Ort. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Rethem unter (05165) 291340.