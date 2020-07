/lokales/rotary-club-walsrode-mit-neuem-vorstand_10_111901399-21-.html/ / 1

Außerdem greift Exner-Herforth das Motto des neuen Distrikt Governors Dietmar Bräuer auf: “Rotary eröffnet Möglichkeiten” und “Mit Mut zu neuen Möglichkeiten”, um weitere Initiativen vorzustellen. Sie wirbt um Unterstützung für eine Hands-On-Aktion und wünscht sich eine Ideenbörse für Fundraising zur Förderung lokaler und internationaler Projekte. Bedeutung kommt einem internationalen Projekt zu, in dem die Finanzierung eines Schulbaus in Ruanda als Distrikt Grant abgeschlossen und mit dem Bau im rotarischen Jahr 2020/21 begonnen werden soll. Dies wäre ein Meilenstein für den RC und würde den Service-Gedanken von Rotary nochmals sichtbar unterstreichen.

Die neue Präsidentin freut sich auf ihre Amtszeit, auch wenn die Herausforderungen nicht geringer werden. “Nur wenn man alternative Wege beschreitet, findet man neue Pfade, die zu breiten Straßen werden sollen”, so Exner-Herforth mit Blick auf das Clubleben im neuen rotarischen Jahr. Solidarität und Freundschaft sollen dem RC Walsrode dabei helfen, diese schwierigen Zeiten gemeinsam zu meistern und am Ende gestärkt daraus hervorzugehen.

Geprägt hatte Heiko Jahn das rotarische Jahr auch mit den “Gedanken zur Woche”, in denen stets seine positive und ermutigende Einstellung - auch in Zeiten von Corona - zum Ausdruck kamen. In diesem Sinne zeigte er sich auch zum Ende seiner Amtszeit zuversichtlich, dass der RC Walsrode die drei ausgefallenen Ereignisse im kommenden Jahr nachholen können werde.

Der Rotary Club (RC) Walsrode feierte die diesjährige Ämterübergabe aufgrund der besonderen Corona-Situation hybrid per Video-Konferenz und zugleich in kleinen Gruppen der Mitglieder daheim. Einen ersten Höhepunkt des Abends markierte der symbolische Akt der Ämterübergabe: Der scheidende Präsident Heiko Jahn überreichte seiner Nachfolgerin Mechthild Exner-Herforth die Präsidentennadel. Sie wird im kommenden rotarischen Jahr den Club mit Unterstützung des neu gewählten Vorstands leiten.



