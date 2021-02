/lokales/salma-ist-das-50-nashornbaby-im-serengeti-park_10_111987807-21-.html/ / 1

Mit Salma und dem im Januar geborenen Kalb Zawadi leben nun neun südliche Breitmaulnashörner in Hodenhagen. Der als zoologischer Garten anerkannte Serengeti-Park nimmt auch am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm EEP teil, das die Zucht in Zoos koordniniert, zur Erhaltung bedrohter Tierarten und um die genetische Diversität zu erhalten.

Am Sonnabendmorgen erlebten die Tierpfleger im Serengeti-Park Hodenhagen gleich zum Dienstbeginn eine Überraschung: Ein weiteres Breitmaulnashorn hat das Licht der Welt erblickt. Es ist das sechste Kalb der 22-jährigen Breitmaulnashornkuh Claudia - und das 50. Nashornjungtier, das seit der Gründung des Parks 1974 in Hodenhagen geboren wurde. Das kleine Weibchen trägt den Namen Salma. Ausgesucht hat ihn der bekannte Influencer Younes Zarou, “nach meiner kleinen Schwester”, verrät der 23-Jährige. Salma stammt aus dem arabischen und bedeutet friedlich, sicher und gesund.



